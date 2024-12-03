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        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin davasını UCM için test olarak görüyor

        SELMAN AKSÜNGER - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf devletlerin sorumluluklarını hatırlatarak, "Filistin davasını mahkeme için bir test davası olarak görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:07
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        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin davasını UCM için test olarak görüyor
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        SELMAN AKSÜNGER - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf devletlerin sorumluluklarını hatırlatarak, "Filistin davasını mahkeme için bir test davası olarak görüyoruz." dedi.

        Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, UCM'nin 23. Roma Statüsü Taraf Devletler Toplantısı için geldiği Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de, UCM'ye üye ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Taraf ülkeler toplantısında ilk gün oturumunda konuşan El-Maliki, toplantı sonrasında AA muhabirine, Filistin konusunun Mahkemenin yargı sistemini test eden kritik bir dava niteliği taşıdığını söyledi.

        El-Maliki, Mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek UCM ile işbirliğini sürdürmeyi istediklerini vurguladı.

        - Tutuklama emirlerinin uygulanması

        UCM’nin tutuklama emrinin uygulanmasında bazı üye devletlerin tereddütlü olduğunu belirten El-Maliki, "Mahkeme ya herkes için bir mahkeme olduğunu kanıtlayacak ya da sadece küresel güneyi cezalandıran seçici bir mahkeme olduğunu gösterecek." dedi.

        Bazı üye devletlerin tutuklama emirlerini uygulamamak için bahaneler üretmeye çalıştığını anlatan El-Maliki, "Kendilerine UCM’nin kararlarına uymanın yükümlülükleri olduğunu hatırlattık." diye konuştu.

        El-Maliki, UCM’ye taraf ülkelerin Mahkemeyle işbirliği yapma yükümlülüğünü hatırlatarak, "Taraf devletlerin uyması gereken sorumlulukları var. Buradaki konuşmamız, tüm taraflara bu sorumluluklarını hatırlatma ve harekete geçme çağrısıydı." ifadelerini kullandı.

        - UCM’ye yönelik tehditler

        Tutuklama emirleri sebebiyle UCM ve çalışanlarına yönelik baskılara değinen El-Maliki, "Mahkemeye, hakimlere ve tutuklama kararlarını uygulayan tüm personele yönelik tehditlerin olduğunu gördük. Bu tutuklama kararları boşluktan çıkmadı. Savcılık Ofisi'nin kapsamlı soruşturmasının ve mahkemenin kararının sonucudur." dedi.

        El-Maliki, Filistin soruşturması sebebiyle UCM’nin önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyerek, "Filistin meselesi mahkeme için bir sınavdır. Mahkeme harekete geçmez ve taraf devletler bu tutuklama kararı ve Filistin davasındaki yükümlülüklerine saygı göstermezse, bu sadece hukuksuzluğu değil, aynı zamanda pozisyonumuzu gözden geçirmemizi gerektiren boş bir yapının varlığını da kanıtlar." diye konuştu.

        Taraf ülkeler Toplantısı marjında, tutuklama emirlerinin uygulanmasına yönelik özel bir program da düzenlediklerini anlatan El-Maliki, "Taraf Devletler Meclisi üyesi olarak orada bulunmak, Filistin'de yaşananların önemini vurgulamak ve bu yönde çalışmaya devam etmek istedik." diyerek sözlerini tamamladı.

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