Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin davasını UCM için test olarak görüyor

SELMAN AKSÜNGER - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf devletlerin sorumluluklarını hatırlatarak, "Filistin davasını mahkeme için bir test davası olarak görüyoruz." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, UCM'nin 23. Roma Statüsü Taraf Devletler Toplantısı için geldiği Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de, UCM'ye üye ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Tutuklama emirlerinin uygulanması

UCM’nin tutuklama emrinin uygulanmasında bazı üye devletlerin tereddütlü olduğunu belirten El-Maliki, "Mahkeme ya herkes için bir mahkeme olduğunu kanıtlayacak ya da sadece küresel güneyi cezalandıran seçici bir mahkeme olduğunu gösterecek." dedi.

Bazı üye devletlerin tutuklama emirlerini uygulamamak için bahaneler üretmeye çalıştığını anlatan El-Maliki, "Kendilerine UCM’nin kararlarına uymanın yükümlülükleri olduğunu hatırlattık." diye konuştu.