Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
