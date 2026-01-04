Habertürk
        Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        04.01.2026 - 22:04
        Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

