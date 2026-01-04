Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor maçına doğru

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor'un teknik direktör ve kaptanları düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 22:03 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:03
        Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor maçına doğru
        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor'un teknik direktör ve kaptanları düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Gaziantep Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında maçla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, birçok oyuncudan eksik bir şekilde Gaziantep'e geldiklerini aktararak, "3 oyuncunun durumu belli değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için çok değerli. Kimle oynarsak oynayalım, yarın kazanmak için oynayacak bir Trabzonspor olacak. Zor bir maç olacak. Yarınki maçtan beklentim, sakatlık olmaması. Önümüzde lig maçları var. Karşımızda da çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Dünyada her takımı zora sokacak oyuncuları var. Duygu olarak ne durumda olursak olalım, çalıştığımızı sahada görmek istiyorum. Pes etmeden bunu yapmamızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Süper Kupa takvimi sebebiyle kamp yapamadıklarını aktaran 48 yaşındaki teknik adam, "Geçen senenin başarılı takımlarından biri olarak ödüllendirilmemiz gerekiyordu ama cezalandırıldık. Dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanla birkaç günü yoğun geçirdik. Galatasaray maçı için mevcut oyuncularımızla en uygun 11'i bulmaya çalıştık. Neler yapabileceğimize çalıştık." şeklinde konuştu.

        - "İyi bir oyuncuyu alırken belirli maliyetler ödemek zorundayız"

        Sezon başındaki kadro yapılanmasıyla ilgili konuşan Tekke, şunları kaydetti:

        "Teknik adam olarak sorunları ön görmekte bir problem yok. Koşulların oluşması, mali yapılar, oyuncuların istekleri, futbolcuların uygunluğu gibi bir sürü neden var. Sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. Benim istediğim her oyuncuyu alamıyoruz. İyi bir oyuncuyu alırken belirli maliyetler ödemek zorundayız. O güçte değiliz şu anda. Normalde devre arasında bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz oyuncu bizi beğenmiyor. Benim de birçok kriterim var. Transfer edeceğim oyuncular, ahlaki açıdan kulübüme uygun olmak zorunda. Bunları kısa zamanda bulmak kolay değil. Her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Bizim insanımız, futbolu seviyor. Dünyada da bizim futbolumuza bir bakış açısı var. Aşağılarda görüyorlar. Çünkü futbolu konuşmuyoruz. Gerçek olan bu. Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde istediğiniz kalitedeki oyuncuları almak mümkün değil. Bu ülke futbolunun gerçeği. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bizden daha fazla para harcayabiliyor."

        Bir dönem takım olarak sıkıntı yaşadıklarını aktaran Tekke, "Galatasaray da bir dönem sıkıntı yaşadı. Olabiliyor. Kadro genişliği biraz bizde sıkıntıydı. 1-2 oyuncu eksik kaldığında zor bir durumda kalacağımızı söylerdim. Değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Sakatlıklar olur. Başka oyuncular var. Bir gol atarsın hayatın değişir. Bu oyun böyle. Eğer kadrodaysan genç veya yaşlı olmuşsun fark etmez. Ben, oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

        Bazı durumlara üzüldüğünü aktaran Tekke, "Mağlup olduğumuzda deli oluyorum. Yaptığımız iş, insanlığı kurtarmıyor. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar, açlıktan ölüyor. Savaşlar var. Bu soğukta aç bir şekilde ölen insanlar var. Biz, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamalıyız. Tribünde birinin başkasına küfür etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için bu işi yapıyoruz. Biz insanız. İnsanlar hata yapar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Okan (Buruk) hoca 3 sene üst üste şampiyon oldu. 2 maç kötü gidince eleştiriliyor. Teknik direktörlük, basit bir iş değil. Ben bu süreçte 10 kilo verdim." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu sözlerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Hocam ben teknik direktör olduktan sonra kilo aldım." demesi salonda gülüşmelere sebep oldu.

        - Nwakaeme: "Maçı kazanıp finale çıkmak istiyoruz"

        Bordo-mavili futbolcu Anthony Nwakaeme, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eksik oyuncularımız var. Trabzonspor formasının sahada olması önemli. Yarın Trabzonspor formasını giyecek herkes çok iyi mücadele edecektir. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu kupayı kazanmak. Trabzonspor, mücadele ettiği her organizasyonda kupa kazanmak ister. Maçı kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nijeryalı oyuncu, bir süredir takımla çalıştığını vurgulayarak, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. Hocamız ve sağlık ekibimiz de bana yardımcı oluyor. Elbette yüzde yüz hazır değilim. Yine de hocamız bana şans verirse oynamak isterim. Dört gözle bu maçı bekliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

