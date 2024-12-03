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        Gaziantep'te nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, nesli tehdit altında bulunan, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:29
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        Gaziantep'te nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, nesli tehdit altında bulunan, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.

        Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'na çıkan Mehmet Veriralmaz, dolaşırken nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderle karşılaştı.

        Veriralmaz, semenderi doğal yaşam alanında cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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