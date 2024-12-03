Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te 34 bin 730 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te 34 bin 730 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik için çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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