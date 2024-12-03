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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te 34 bin 730 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:50
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te 34 bin 730 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik için çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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