Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik için çalışmaları sürüyor.

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