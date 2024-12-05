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        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imzalandı

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:03
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        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Protokol, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından imzalandı.​​​​​​​

        Protokolle, yükümlülerin eğitilmesi ve Denetimli Serbestlik personelinin eğitilmesi amaçlanıyor.

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        Galeri

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