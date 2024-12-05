İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından imzalandı.​​​​​​​

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

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