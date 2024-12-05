İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imzalandı
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.
Protokol, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından imzalandı.
Protokolle, yükümlülerin eğitilmesi ve Denetimli Serbestlik personelinin eğitilmesi amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.