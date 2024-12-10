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        Gaziantep'te "MFF Ortadoğu Gıda Fuarı" düzenlenecek

        Gaziantep'te 7-9 Mayıs tarihlerinde MFF Ortadoğu Gıda Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:56
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        Gaziantep'te "MFF Ortadoğu Gıda Fuarı" düzenlenecek
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        Gaziantep'te 7-9 Mayıs tarihlerinde MFF Ortadoğu Gıda Fuarı düzenlenecek.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenecek MFF Ortadoğu Gıda Fuarı öncesinde yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve fuar planlamalarının yapıldığı toplantıya fuar komisyon üyeleri, kurum yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, çeşitli ülkelerden 350'den fazla kişinin katılımıyla organize edilen alım heyetlerinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri, fuarla ilgili bugüne kadar yürütülen çalışmaların yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Katılımcı odaklı çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği fuar hazırlık sürecinde, şehir bazlı sözleşme aşamalarında Gaziantep firmalarına öncelik tanındığı belirtildi.

        Tüm Gaziantep firmalarının talepleri 13 Aralık 2024 Cuma gününe kadar tamamlanarak daha sonrasında Türkiye'nin diğer illerinden talepler alınmaya başlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Önümüzdeki yılın 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Ortadoğu Gıda Fuarı ile Gaziantep'imizin sektördeki gücünü ve üretim kapasitesini arttırmayı, sektöre ivme kazandırmayı ve firmalarımızın dünya pazarlarına hakim olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca fuarımızda gerçekleştireceğimiz ikili görüşmelerle firmalarımızın etkili pazarlama ve tanıtım fırsatları elde etmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise fuarın sektörel ve bölgesel açıdan önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sektörde büyük bir potansiyele sahip olan Gaziantep'te böyle bir fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep birçok sektörde olduğu gibi gıdada da büyük bir potansiyele sahip. Şimdi Gaziantep'in bu potansiyelini bölgeye ve tüm dünyaya tanıtma vakti diyoruz. Gaziantep'in gıda üretiminde merkez olduğu gibi gıda fuarı konusunda da merkez olacağına inanıyoruz. "

        Fuar Çalışma Komisyonu üyeleri ve firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınarak fuarın ilerleyen süreçlerine yönelik önemli kararlar alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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