Araban'da çöp toplama aracı hizmete başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi.
Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp toplama aracının ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Özdemir, "Yeni aracımızla daha yeşil, daha temiz, daha güzel yaşanabilir kent olmak için çalışacağız. Bu aracın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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