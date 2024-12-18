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        Araban'da çöp toplama aracı hizmete başladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:51
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        Araban'da çöp toplama aracı hizmete başladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı hizmete girdi.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp toplama aracının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Özdemir, "Yeni aracımızla daha yeşil, daha temiz, daha güzel yaşanabilir kent olmak için çalışacağız. Bu aracın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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