Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförüne verilen ceza onandı

Yargıtay, Gaziantep'te yolcu otobüsünün kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesince yapılan incelemenin ardından verilen kararda, yerel mahkemece verilen kararın bölge adliye mahkemesince de uygun bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda ifadelerine yer verilen tanık G.E, şoförün sigara içtiğini ve dikkatsiz davrandığını, otobüsün hızlı gittiğini, şoförü uyarmak istediğini ancak uyarmasına fırsat kalmadan şoförün direksiyonu bir eliyle bırakıp sol tarafında bulunan açık camdan dolayı ses çıkaran perdeyi düzeltmek istediğini, bu esnada otobüsün hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Kararda, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunan sanığın, tüm bu tehlikeli davranışları gerçekleştirirken kaza neticesinin meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen ölüm ve yaralanma ile neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse bile kazayı önleyebileceğine güvenerek hareketine devam ettiği, sürücünün eyleminde bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, verilen hükmün oybirliğiyle onandığı kaydedildi.