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        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförüne verilen ceza onandı

        Yargıtay, Gaziantep'te yolcu otobüsünün kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:15
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        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförüne verilen ceza onandı
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        Yargıtay, Gaziantep'te yolcu otobüsünün kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin otobüs şoförüne verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesince yapılan incelemenin ardından verilen kararda, yerel mahkemece verilen kararın bölge adliye mahkemesince de uygun bulunduğu hatırlatıldı.

        Kararda ifadelerine yer verilen tanık G.E, şoförün sigara içtiğini ve dikkatsiz davrandığını, otobüsün hızlı gittiğini, şoförü uyarmak istediğini ancak uyarmasına fırsat kalmadan şoförün direksiyonu bir eliyle bırakıp sol tarafında bulunan açık camdan dolayı ses çıkaran perdeyi düzeltmek istediğini, bu esnada otobüsün hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

        Kararda, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunan sanığın, tüm bu tehlikeli davranışları gerçekleştirirken kaza neticesinin meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen ölüm ve yaralanma ile neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse bile kazayı önleyebileceğine güvenerek hareketine devam ettiği, sürücünün eyleminde bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, verilen hükmün oybirliğiyle onandığı kaydedildi.

        - Olayın geçmişi

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Eylül'de görülen karar duruşmasında sanığa, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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