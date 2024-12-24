İkinci el mutfak dolabında bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti

Terlikli, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte altınları verdi. Karaburç çifti de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.