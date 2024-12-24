İkinci el mutfak dolabında bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti.
İlçede ikinci el eşya satan Kadir Terlikli, Elif ve Selahattin Karaburç çiftinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören mutfak dolabını satın aldı.
Dolabı iş yerinde söken Terlikli, ambalaj içerisinde 12 Cumhuriyet altını buldu.
Terlikli, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte altınları verdi. Karaburç çifti de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti.
Kadir Terlikli, "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.