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        Gaziantep'te "Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü" paneli düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğünce, "Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü: Dijital Medya Okur Yazarlığı ve Turizm Haberciliği" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:51
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        Gaziantep'te "Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü" paneli düzenlendi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğünce, "Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü: Dijital Medya Okur Yazarlığı ve Turizm Haberciliği" paneli gerçekleştirildi.

        Vali Kemal Çeber, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış töreninde, dijital medyanın faydalı kullanılması gerektiğini söyledi.

        Medyanın kentin tanıtımında çok önemli olduğunu dile getiren Çeber, "Medya olmazsa ne kadar güzelliğiniz olursa olsun nasıl duyuracaksınız, bu anlamda bizim en büyük silahımız. Sesimizi duyurma, kendimizi tanıtma, bölge turizmini geliştirmek anlamında en büyük silahımız medya. Kentin kültürel değerlerini bilmezsek, dijital medyamızda anlatmazsak bölgesel turizmi geliştiremeyiz." diye konuştu.

        GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, organizasyona ev sahipliği yaptıkları için memnun olduğunu belirterek panelin üniversitenin toplumla güçlü bağlar kurma vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

        İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, panelde medya ve iletişimin kalkınma süreçlerindeki stratejik önemine odaklanacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Dijital medya okur yazarlığı günümüz dünyasında bireylerin yalnızca bilgiye ulaşımı değil bu bilgiyi doğru analiz etmesini ve sorumluluk bilinciyle kullanmasını gerektiriyor. Aynı şekilde turizm haberciliği de sadece bölgesel kalkınmaya hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel kültürlerin korunması ve tanıtılmasında kritik bir araç haline geliyor. Gaziantep gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirde medya ve iletişimin bu gücü çok anlamlı hale gelmektedir."

        Panelde "Medya okur yazarlığı ve sorumlu habercilik" ve "Turizm haberciliği ve medya" oturumları düzenlendi.

        Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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