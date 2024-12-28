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        Gaziantep'te tırla minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'te tırla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:19
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        Gaziantep'te tırla minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te tırla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bestami Kartal yönetimindeki 46 BL 766 plakalı tır, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Cuma Atılgan idaresindeki 27 B 0500 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan minibüsteki Muhammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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