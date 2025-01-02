Araban Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi
Gaziantep'in Araban Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Gaziantep'in Araban Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Araban Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Özdemir, "Allah'ın izniyle 2025 yılında da, Araban için durmadan çalışacağız inşallah." dedi.
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