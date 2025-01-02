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        Araban Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

        Gaziantep'in Araban Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:31
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        Araban Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi
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        Gaziantep'in Araban Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Araban Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Özdemir, "Allah'ın izniyle 2025 yılında da, Araban için durmadan çalışacağız inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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