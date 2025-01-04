Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce iki iş yerine düzenlenen operasyonda 16 kumar makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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