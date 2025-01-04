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        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi

        Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:57
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        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
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        Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce iki iş yerine düzenlenen operasyonda 16 kumar makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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