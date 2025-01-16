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        Gaziantep'te içme suyu tesislerinde revize ve inşa çalışmaları sürüyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa daha temiz içme ve kullanma suyu ulaştırması amacıyla yapımına başladığı yeni arıtma tesisinin inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:48
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        Gaziantep'te içme suyu tesislerinde revize ve inşa çalışmaları sürüyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa daha temiz içme ve kullanma suyu ulaştırması amacıyla yapımına başladığı yeni arıtma tesisinin inşası devam ediyor.

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (GASKİ) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra artan nüfusun temiz içme suyu kullanım talebine karşılık vermek adına çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzeyşehir'de kullanım halinde olan birinci etap içme suyunun revize çalışmaları sürdürürken, ikinci etapta ise inşa çalışmalarına devam ediyor.

        Tesisteki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 80 bin kişinin su ihtiyacına karşılık vermesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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