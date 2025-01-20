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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:47
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen DEAŞ üyesi M.C'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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