Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ile Fatma Köklü (39) arasında tartışma çıktı.

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