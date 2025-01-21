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        Şahinbey Belediyesi evlilik desteğini 35 bin liraya çıkardı

        Gaziantep'te evlenen çiftlere daha önce 20 bin lira destek veren Şahinbey Belediyesi, desteğini 35 bin liraya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:57
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        Şahinbey Belediyesi evlilik desteğini 35 bin liraya çıkardı
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        Gaziantep'te evlenen çiftlere daha önce 20 bin lira destek veren Şahinbey Belediyesi, desteğini 35 bin liraya çıkardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce öğrencilere bir dönem için toplamda 15 bin lira, yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira ve üçüncü çocuğu olan ailelere ise 1 yıl boyunca verilen bez desteği bu yıl artırıldı.

        Evlilik desteğini 20 bin liradan 35 bin liraya Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencileri için ve çocuklu aileler için de destek çalışmaları yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda günümüzün ihtiyaçlarını dikkatle takip ederek, dinamik ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Üniversite öğrencilerine bu eğitim-öğretim döneminde 15 bin ila 30 bin lira arasında eğitim desteği vereceklerini taahhüt ettiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "İlk dönemde 7 bin lira ile 14 bin lira arasında ödemelerimizi gerçekleştirdik. İkinci dönem için desteğimizi artırarak, eğitim desteğini 8 bin liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Dereceye giren öğrenciler için ise desteğimizi 16 bin liradan 20 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni evlenecek çiftlere verdiğimiz 20 bin liralık desteği artırarak 35 bin liraya çıkarıyoruz. Ailelerimize yönelik bebek bezi desteğimizi, daha önce üçüncü çocuk ve sonrası için uyguluyorduk. Şimdi bu kapsamı genişleterek ikinci çocuk ve sonrasını da kapsayacak şekilde revize ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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