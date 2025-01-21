Gaziantep'te bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Fidanlık Mahallesi'ndeki bir parkta M.Y.D. (20), kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.D'yi bıçaklayan kişi kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede M.Y.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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