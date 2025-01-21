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        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:00
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        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

        Fidanlık Mahallesi'ndeki bir parkta M.Y.D. (20), kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.D'yi bıçaklayan kişi kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede M.Y.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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