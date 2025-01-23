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        Gaziantep'te av yasağına uymayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:49
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        Gaziantep'te av yasağına uymayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı çevresinde denetim yaptı.

        Ekipler, av yasağına uymayan H.T, H.E, D.P. ve A.K'yi iki şişme bot ve yaklaşık 1000 metre ağ ile avlanma hazırlığı yaparken suçüstü yakaladı.

        Şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı, ele geçirilen malzemeler ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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