Gaziantep'te polis denetiminde 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent güvenliğinin sağlanması amacıyla farklı bölgelerde denetim yapıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 7 şüpheli gözaltına alındı.

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