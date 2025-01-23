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        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:42
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        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu saklandığı adreste yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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