Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu saklandığı adreste yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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