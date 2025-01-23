Gaziantep'te silahla yağma suçuyla aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z'yi gözaltına aldı.

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