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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:03
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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