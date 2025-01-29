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        Gaziantep'te kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:47
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        Gaziantep'te kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran S.H'yi suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

        Suçta kullanılan 70 ray sistemi, 25 kazı malzemesi, 2 jeneratör, 2 vagon, 200 metre uzatma kablosu, asansör vince el konuldu.

        Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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