Gaziantep'te kaçak maden ocağında krom çıkaran şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran S.H'yi suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

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