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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan, Gaziantep'te yardımda bulundukları hastaneye ziyaret

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, depremde yardımda bulundukları Gaziantep'te Oğuzeli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:35
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan, Gaziantep'te yardımda bulundukları hastaneye ziyaret
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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, depremde yardımda bulundukları Gaziantep'te Oğuzeli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Başhekim Sedat Özdemir ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Büyükelçi Katsumata, hastaneyi ziyaret ederek bağışladıkları radyoloji cihazlarını inceledi.

        Katsumata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye ikinci kez geldiklerini ifade ederek, "Özellikle depremden hemen sonra arama kurtarma ekipleri geldi. Ondan hemen sonra tıbbi uzmanlar gelip yardım ettiler. Sonrasında iki ülke arasında teknik, tıbbi çok iyi ortaklık kuruldu, projeler devam ediyor. Bizim hibe programları devam etmektedir, bunu görmekten çok memnunum." dedi.

        Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özdemir de depremde hastanenin hasar aldığını ve Japonya'nın okul bahçesinde sahra hastanesi kurduğunu hatırlatarak, "Japon dostlarımızla 2 ay beraber ilçemize ve Gaziantep'e çok güzel hizmetlerde bulunduk. Bundan sonra da Japon ekiple dostluğumuz devam etti. Onlarla iyi bir ekip dayanışması gerçekleştirdik. Japon dostluğu halen ilçemizde konuşulur. onlara destekleri için tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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