Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL

        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 31 M'Bakata), Arda Kızıldağ, BrunoViana, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen

        Gol: Dk. 5 Ahmed Kutucu (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Lungoyi, Dk. 27 Bruno Viana, Dk. 32 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Torreira, Dk. 42 Sara (Galatasaray)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan, Gaziantep'te yardımda bulundu...
        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan, Gaziantep'te yardımda bulundu...
        Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı
        Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - İslahiye'de deprem konutlarının anahtar...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - İslahiye'de deprem konutlarının anahtar...
        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı