Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 31 M'Bakata), Arda Kızıldağ, BrunoViana, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen
Gol: Dk. 5 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 24 Lungoyi, Dk. 27 Bruno Viana, Dk. 32 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Torreira, Dk. 42 Sara (Galatasaray)
GAZİANTEP
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