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        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:54
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        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte internet siteleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyona dair paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin adreslerde arama yapması, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirmesi ile şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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