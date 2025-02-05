Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Girişimci Bilgi Sistemi"ne katıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Girişimci Bilgi Sistemi" verileri kapsamında yapılacak ortak çalışmaya ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Girişimci Bilgi Sistemi"ne katıldı
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Girişimci Bilgi Sistemi" verileri kapsamında yapılacak ortak çalışmaya ilişkin protokol imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Binası'nda düzenlenen programda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Girişimci Bilgi Sistemi'ne (GBS) erişim ve kullanımı konusunda ortak çalışma yapılması için protokol imza töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Ahmet Başar tarafından protokol imzalandı.

        Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te rahim miyomuna ameliyatsız tedavi
        Gaziantep'te rahim miyomuna ameliyatsız tedavi
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Rektör Doğan'a hayırlı olsun ziy...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den Rektör Doğan'a hayırlı olsun ziy...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden sonra afetzedelerin yardımına...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden sonra afetzedelerin yardımına...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Bebeğiyle eşini araçta bırakıp öğrencis...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Bebeğiyle eşini araçta bırakıp öğrencis...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kiler olarak kullandıkları çelik kafes,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kiler olarak kullandıkları çelik kafes,...