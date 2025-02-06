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        Kaymakam İşçimen'den deprem şehidi polisin ailesine ziyaret

        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:16
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        Kaymakam İşçimen'den deprem şehidi polisin ailesine ziyaret
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        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaymakam İşçimen, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde görevi başındayken şehit olan polis memuru Ali Torbacı'nın babası Yaşar Torbacı'yı, Köklüce Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

        Aileyle sohbet eden İşçimen, taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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