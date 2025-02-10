İslahiye Gençlik Merkezi'ne depremde hayatını kaybeden gençlik liderinin ismi verildi

Merkezin isminin "Ramazan Yıldırım Gençlik Merkezi" olduğunu ifade eden Efendioğlu, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a taziye ziyaretinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, İslahiye'deki merkezde kadrolu gençlik lideri olarak görev yapan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın adının merkeze verildiğini dile getirdi.

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