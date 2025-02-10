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        İslahiye Gençlik Merkezi'ne depremde hayatını kaybeden gençlik liderinin ismi verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin adı, depremde hayatını kaybeden gençlik lideri "Ramazan Yıldırım" olarak değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:52
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        İslahiye Gençlik Merkezi'ne depremde hayatını kaybeden gençlik liderinin ismi verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin adı, depremde hayatını kaybeden gençlik lideri "Ramazan Yıldırım" olarak değiştirildi.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, İslahiye'deki merkezde kadrolu gençlik lideri olarak görev yapan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın adının merkeze verildiğini dile getirdi.

        Merkezin isminin "Ramazan Yıldırım Gençlik Merkezi" olduğunu ifade eden Efendioğlu, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a taziye ziyaretinde bulundu.

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