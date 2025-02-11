Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı" düzenlendi

        Gaziantep'te spor ve istihdam olanakları, engelli kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi projesi kapsamında "Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL

        Gaziantep'te spor ve istihdam olanakları, engelli kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi projesi kapsamında "Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunları çözmek için önemli bir çalıştay olduğunu ifade etti.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Çare hepimiziz. Önce sorunu çözmek için sorunun varlığını kabul etmeniz gerekiyor. Kim kiminle nasıl kaynaşacak, etkisi nedir bu masa çözecek. Zihinsel engel, ilk kez zihinsel engellerden bir başka kafe açtık istasyonda. Çölyak hastaları için ekmek bulundurduk. Devlet ana devlet baba olmak demek. Bunu yapabilip tüm sürdürülebileni sağlamak demek. Vazgeçmeden bunu birlikte başaracağız."

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Kent vizyonuyla düzenlediği çalıştayda, engelli bireyler ve ailelerinin karşılaştığı sorunlar değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        İslahiye ve Araban'da kar yağışı etkili oldu
        İslahiye ve Araban'da kar yağışı etkili oldu
        Gaziantep'te 3 hastaya kardan kapanan yolların açılması ile ulaşıldı
        Gaziantep'te 3 hastaya kardan kapanan yolların açılması ile ulaşıldı
        Gaziantep'te Solar Park projesiyle karbondioksit salınımınının engellenmesi...
        Gaziantep'te Solar Park projesiyle karbondioksit salınımınının engellenmesi...
        Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor
        Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 5 şüpheli adliyede
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 5 şüpheli adliyede