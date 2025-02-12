Yarım asırlık ayakkabı tamircisi, deprem sonrası konteynerde işine devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan, 53 yıllık ayakkabı tamircisi Hasan Hürcan, depremde iş yerinin yıkılmasıyla mesleğini konteynerde sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan iş yerinden kurtardığı malzemeleri tahliye eden 65 yaşındaki Hürcan, Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.

Hürcan, yaptığı açıklamada, mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak başladığını ve halen sürdürdüğünü belirtti.

Depremde devletin desteğini daima yanlarında hissettiklerini ifade eden Hürcan, ekmeğini bu meslekten kazandığını ifade etti.

İlçede ayakkabı tamirciliği yapan az sayıdaki kişilerden biri olduğunu belirten Hürcan, şunları söyledi:

"Baba mesleği olarak 53 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleği yaşatmak ve insanlara faydalı olmak için çabalıyorum. Depremde iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz sağ olsun. Kaymakamlık ve Belediye bizlere sahip çıkarak yer tahsis edip konteyner verdi. Bizleri açıkta bırakmadılar. Yeniden mesleğimize burada başladık. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Mesleğim sayesinde 6 çocuk yetiştirdim. Bir çocuğum baba mesleğini devralmak isterken iki çocuğum öğretmen, birisi polis, iki çocuğum da mühendis oldu. Şükürler olsun. Allah devletime zeval vermesin."