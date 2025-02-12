Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yarım asırlık ayakkabı tamircisi, deprem sonrası konteynerde işine devam ediyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan, 53 yıllık ayakkabı tamircisi Hasan Hürcan, depremde iş yerinin yıkılmasıyla mesleğini konteynerde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarım asırlık ayakkabı tamircisi, deprem sonrası konteynerde işine devam ediyor
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan, 53 yıllık ayakkabı tamircisi Hasan Hürcan, depremde iş yerinin yıkılmasıyla mesleğini konteynerde sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan iş yerinden kurtardığı malzemeleri tahliye eden 65 yaşındaki Hürcan, Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.

        Hürcan, yaptığı açıklamada, mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak başladığını ve halen sürdürdüğünü belirtti.

        Depremde devletin desteğini daima yanlarında hissettiklerini ifade eden Hürcan, ekmeğini bu meslekten kazandığını ifade etti.

        İlçede ayakkabı tamirciliği yapan az sayıdaki kişilerden biri olduğunu belirten Hürcan, şunları söyledi:

        "Baba mesleği olarak 53 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleği yaşatmak ve insanlara faydalı olmak için çabalıyorum. Depremde iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz sağ olsun. Kaymakamlık ve Belediye bizlere sahip çıkarak yer tahsis edip konteyner verdi. Bizleri açıkta bırakmadılar. Yeniden mesleğimize burada başladık. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Mesleğim sayesinde 6 çocuk yetiştirdim. Bir çocuğum baba mesleğini devralmak isterken iki çocuğum öğretmen, birisi polis, iki çocuğum da mühendis oldu. Şükürler olsun. Allah devletime zeval vermesin."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak
        Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak
        Araban'da yılın ilk karı çiftçilere umut oldu
        Araban'da yılın ilk karı çiftçilere umut oldu
        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS ücretini karşılayacak
        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS ücretini karşılayacak
        Gaziantep FK'da 4 yeni transfer
        Gaziantep FK'da 4 yeni transfer
        Anne ve babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı
        Anne ve babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı
        Gaziantep'te çiftçilere 7 milyon sebze ve meyve fidesi desteği verilecek
        Gaziantep'te çiftçilere 7 milyon sebze ve meyve fidesi desteği verilecek