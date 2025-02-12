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        Gaziantep'te üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik Programı" protokolü imzalandı

        Gaziantep'te, devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin gelişim, uyum ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Gençlik Programı protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:50
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        Gaziantep'te üniversite öğrencilerine yönelik "Gençlik Programı" protokolü imzalandı
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        Gaziantep'te, devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin gelişim, uyum ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Gençlik Programı protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin gelişim, uyum ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Valilik Fuaye Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, öğrencilere eğitimle beraber çalışma ortamı hazırlayacaklarını belirtti.

        Çeber, şunları kaydetti:

        "1570 üniversite öğrencimiz çalışma hayatına akademik hayat ile beraber hazırlanmış olacak. Üniversitelerimizin bu anlamda ciddi bir sorununu gidermiş olacağız. Çünkü sosyal, kültürel, kampüs altyapı ve bakımı, toplumsal hizmet iş birliği, öğrenci gelişim, uyum, dijital dönüşüm, girişimcilik ekonomisi gibi belirlenmiş konularda çok güzel başlıklar var. Bir taraftan da kıymetli gençlerimizi maddi olarak desteklemiş oluyoruz. Çalıştıkları her gün için 1083 lira ücret alacaklar ve bunun dışında da bir sürü faydası olacak."

        Törene, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Aytekin Doğan katıldı.

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