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        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 15 gün yasaklandı

        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:40
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        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 15 gün yasaklandı
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        Gaziantep'te gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan bazı kararlara ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Organize sanayi bölgeleri ve jandarma bölgesi dahil gerçekleştirilebilecek, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 13 Şubat saat 01.00'den 27 Şubat saat 24.00'e kadar 15 gün boyunca Valiliğimiz tarafından yasaklanmıştır."

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