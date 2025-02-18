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        Gaziantep'te üniversiteler arası "Floor Curling Türkiye Şampiyonası" başladı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Floor Curling Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:42
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        Gaziantep'te üniversiteler arası "Floor Curling Türkiye Şampiyonası" başladı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Floor Curling Türkiye Şampiyonası başladı.

        Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, üniversite takımları kıyasıya mücadele ediyor.

        GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Floor Curling Gelişim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Abakay, yaptığı açıklamada, organizasyonun önemli olduğunu ifade etti.

        Bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini aktaran Abakay, "Bu yıl turnuvaya 11 kadın ve 10 erkek takımı katılım gösterdi. Üniversitelerimizin floor curling branşına olan ilgisi her geçen yıl artıyor." dedi.

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