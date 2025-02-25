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        Şair ve yazar Sunay Akın'ın yeni kitabı Gaziantep'te tanıtıldı

        Şair ve yazar Sunay Akın'ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan "Koyu Mavi Memleket Kumaşı" adlı kitabı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:05
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        Şair ve yazar Sunay Akın'ın yeni kitabı Gaziantep'te tanıtıldı
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        Şair ve yazar Sunay Akın'ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan "Koyu Mavi Memleket Kumaşı" adlı kitabı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tanıtıldı.

        Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve yazar Akın ev sahipliğinde, İslahiye'de 2020'de hizmete açılan Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Bali, 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan binanın kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirterek, "Bir cezaevi binasında kütüphane kurmak, esasında benim için bir hayalin gerçeğe dönüştüğü hüzünlü yolculuk oldu. Cezaevini, annem ve babamın adını vererek onun aziz hatırasını yaşatmak için kütüphaneye çevirdik. Kitaplara ve okumaya çok düşkün, evimizdeki kitaplığı okuma sevgisini aşılatabilmek için mahalledeki tüm çocuklara açacak kadar ufku geniş insan olan annemin aziz hatırasını en güzel ancak böyle yaşatacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

        Kütüphanenin kitap değil, bir medeniyet meselesi olduğunu vurgulayan Bali, açılan her kütüphanenin kapatılan bir hapishane anlamına geldiğini söyledi.

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basımı yapılan kitap hakkında da konuşan Bali, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i neden kültür üzerine kurduğunu, gizli kahramanların öyküleri üzerinden çok güzel özetliyor. Böyle bir kitabın okurlarla buluşturulmasını kıymetli buluyorum. Eminim ki kitabı okuyanlar, zihinlerinde Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bazı anekdotlar yer edinecek, o dönemi belki bir kez daha hissedecek." diye konuştu.

        Sunay Akın ise bir milletin zenginliğinin hisse senetleri değil, hissi senetler olduğunun altını çizdi.

        Etkinliğe, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin de katıldı.

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