Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda bir kilo 605 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 380 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
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