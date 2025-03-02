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        Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı

        Gaziantep'te, kentin dört noktasına kurulan iftar çadırları hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:52
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        Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı
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        Gaziantep'te, kentin dört noktasına kurulan iftar çadırları hizmet vermeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Harikalar Diyarı önünde iftar çadırları kuruldu.

        Çadırlar, arife gününe kadar farklı menülerle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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