Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı

Çadırlar, arife gününe kadar farklı menülerle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Harikalar Diyarı önünde iftar çadırları kuruldu.

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