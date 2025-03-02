Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı
Gaziantep'te, kentin dört noktasına kurulan iftar çadırları hizmet vermeye başladı.
Gaziantep'te, kentin dört noktasına kurulan iftar çadırları hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Harikalar Diyarı önünde iftar çadırları kuruldu.
Çadırlar, arife gününe kadar farklı menülerle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
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