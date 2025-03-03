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        İslahiye'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        –İslahiye'de kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:47
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        İslahiye'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        –İslahiye'de kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ö. A. idaresindeki 27 AVP 293 plakalı kapalı kasa minibüs Nurdağı– İslahiye karayolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki M.E yaralandı.

        Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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