İslahiye'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
–İslahiye'de kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
–İslahiye'de kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö. A. idaresindeki 27 AVP 293 plakalı kapalı kasa minibüs Nurdağı– İslahiye karayolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki M.E yaralandı.
Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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