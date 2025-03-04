Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ocak ayında ikinci sırada yer alan ayçiçeği yağına olan küresel ihtiyacı, Türk ihracatçılar karşılıyor.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 11 milyar 916 milyon 814 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

Bu ihracatta yüzde 7,6'lık paya sahip olan ayçiçeği yağı, 907 milyon 938 bin dolarlık satışla hububat alanında en çok ihraç edilen dördüncü ürün oldu.

2023'te 717 bin 227 ton olan ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yıl yüzde 1,9 artarak 730 bin 594 tona yükseldi.

Yeni yıla hızlı başlayan sektör temsilcileri, geçen yıl ocak ayında 48 bin tonluk ihracattan 57 milyon 30 bin dolar gelir elde ederken, bu yıl aynı dönemde ihracatını 60 bin 110 tona çıkararak 88 milyon 265 bin dolar kazanç sağladı.

Bu ihracatla geçen yıla göre miktar bazında yüzde 25,2, değer bazında ise yüzde 54,8 artış sağlandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye'de ayçiçeği yağı sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

- Ayçiçeği yağında en çok ihracat yapan ülke Türkiye

Türkiye'nin bu alanda yıllık 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirten Kadooğlu, "Bu potansiyelin yaklaşık yüzde 55'ini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri oluşturuyor. Ayçiçeği yağı sektöründe ham madde üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden değiliz. Ancak Türkiye olarak bu alanda en fazla ihracat yapan ülke konumundayız." dedi.

Türkiye'nin ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer almasında güçlü teknolojik altyapının etkili olduğunu vurgulayan Kadooğlu, ayçiçeği yağı ihracatının yıla hızlı bir başlangıç yaptığını, ocak ayında Türkiye genelinde yüzde 55, Güneydoğu'da ise yaklaşık yüzde 80 bir büyüme yaşandığını söyledi.