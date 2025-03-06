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        GAÜN ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:27
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        GAÜN ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında imzalanan protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ile eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

        Protokol kapsamında, bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla eğitim, rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele programları düzenlenecek. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikler, çocuklara yönelik projeler ve kamu yararına çalışmalar da hayata geçirilecek.

        Denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici gelişim programlarının da yer aldığı iş birliği çerçevesinde, Ar-Ge çalışmalarıyla bireylerin sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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