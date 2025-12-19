Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M. de tutuklandı. Tutuklu sanık sayısı 7'ye yükseldi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

