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        Nurdağı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

        Gaziantep'in Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi koordinesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" temalı program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:25
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        Nurdağı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
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        Gaziantep'in Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi koordinesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" temalı program düzenledi.

        Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan programa, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, siyasi parti İlçe teşkilat başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan programda Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, günün anlam ve önemi hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, konuşmasında İslam dininde kadının yeri ve kadınların toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekti.

        Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, kadın emeği ürünlerinden oluşan sergi alanı, atölyeler, bilişim sınıfı ve e-sınav merkezi gezilmesiyle sona erdi.

        Program sonunda kadınlara gün dolayısıyla hediye takdimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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