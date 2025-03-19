Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı, Nurdağı'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret eden Martı, daha sonra ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Deprem şehitliğini ziyaret ederek afette hayatını kaybedenler için dua eden Martı, Nurdağı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda "İyilik Ayı Ramazan" konulu konferansa katıldı.
Programa İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, Nurdağı Müftüsü Muhammed Ayyıldız, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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