Gaziantep'te marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı

Gaziantep'te gıda ürünlerinde fiyat-kasa uyumu, hijyen ve etiket düzenlemeleri denetimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan bayram ve ramazan ayındaki alışveriş yoğunluğu dolayısıyla marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinin nasıl asılması gerektiği hatırlatıldı, tespit edilen usulsüzlüklere para cezası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, kent genelindeki denetimlerin bayrama kadar devam edeceğini belirterek usulsüz uygulama gören vatandaşlardan da ihbar hattını kullanarak kendilerine ulaşmalarını istedi.

Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman ise bakanlığın yayınlamış olduğu Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirimi mobil uygulamasından bahsederek çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.