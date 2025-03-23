Güneydoğu Anadolu'dan 1 milyon ton makarna ihracatı hedefi

Türkiye'nin makarna ihracatının yüzde 68,8'ini karşılayan Güneydoğulu ihracatçılar, bu yıl dış satımda 1 milyon tonu aşmayı hedefliyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen yıl 1 milyon 457 bin 862 ton yapılan makarna ihracatından 939 milyon 513 bin dolar gelir elde edildi.

Bu ihracatın yüzde 68,8'ini karşılayan Güneydoğulu makarna ihracatçıları, geçen yıl 1 milyon 23 bin 436 ton makarna satarak, 608 milyon 596 bin dolar kazanç sağladı.

Yeni yıla hızlı başlayan Güneydoğulu ihracatçılar, ocak-şubat döneminde ise 162 bin 565 ton dış satımdan 95 milyon 42 bin dolar gelir elde etti ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,6 artırdı.

- İtalya'nın yarısı kadar ihracat yapılıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin yılın ilk iki ayındaki makarna ihracatının 144 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın en kaliteli durum buğdayına ve rekabetçi fiyatlarla üstün üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Kadooğlu, "Hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için bu büyük bir şans. Güneydoğu Anadolu olarak, her yıl miktar bazında İtalya'nın yarısı kadar makarna ihracatı yapıyoruz. Fiyat performans kalitemizle de özellikle Afrika pazarındaki etki alanımızı sürekli genişletiyoruz." dedi.

Makarna ihracatının önemli bir kısmını Gana, Togo ve Benin gibi ülkelere yaptıklarını anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Farklı pazarlara girerek eriştiğimiz nüfusun ölçeği büyüdükçe ihracatımız miktar bazında da sürekli artıyor. İlk 2 ayda 162 bin tonu bulan makarna ihracatımızın bu yıl da 1 milyon tonu aşacağına inanıyoruz."

Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu'da 2000'li yılların en düşük şubat ayı yağışının bu yıl gerçekleştiğini ancak buna rağmen bakliyat üretiminin sorunsuz devam ettiğini, tarlada ürün kalitesini etkileyecek bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.