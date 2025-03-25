Gaziantep'te "Çanakkale Savaşı'nda Kadınlarımız" resim sergisi ziyarete açıldı

GAÜN Plastik Sanatlar Topluluğu Eğitmeni İbrahim Halil Rençber ise serginin, Çanakkale kahramanlarının cesaretini, fedakarlıklarını ve savaşın gölgesinde sembolleşen hikayelerini sanat aracılığıyla anlattığını belirtti.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Kültür ve Spor Şube Müdürü Veysel Karakuş, Çanakkale Savaşı'nı anmanın ötesine geçip o ruhu anlamak ve yaşamanın çok önemli olduğunu belirtti.

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