GAÜN Ortopedik Onkoloji Polikliniği, onkolojik hastalara randevusuz tedavi hizmeti verecek

Kötü huylu tümör tanısı konan hastaların bekleme süresinin hastalığın seyri açısından kritik olduğunu ifade eden Güner, “Hastalarımızın randevu veya muayene sırası almadan doğrudan polikliniğimize başvurabilmesi için bu sistemi oluşturduk. Hafta içi 08.30-16.30 saatleri arasında hastalarımıza hizmet veriyoruz."

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Güner, ortopedik onkolojinin disiplinli bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

GAÜN Ortopedik Onkoloji Kliniği, tanı ve tedavi sürecinde hastaların bekleme süresini en aza indirerek, tümörlü hastaların hızlıca sağlık hizmetine ulaşmasını amaçlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Ortopedik Onkoloji Polikliniği, bölgedeki kemik ve yumuşak doku tümörlü hastalara randevusuz muayene imkanı sunuyor.

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