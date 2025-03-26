Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla programlar yapıldı.

Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, Millet Camisi'nde namaz öncesi vaaz verdi.

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Camiye Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Program sonrası Görmez ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

- Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne geldi.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camide namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Yatsı namazının ardından mevlit programı düzenlendi.

- Malatya Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ne Kadir Gecesi dolayısıyla çevre illerden de vatandaşlar geldi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı. Teravih namazının ardından, camide Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'in huzurundan geçti. Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara "Somuncu Baba" sebil ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Manevi atmosferin yoğun bir şekilde hissedildiği gecede, vatandaşlar af ve mağfiret dilekleriyle geceyi ihya etti. - Adıyaman Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar yeni inşa edilen Meydan Camisi'ne geldi. Akşam ezanından itibaren camiye gelenler, camide namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Namazının ardından vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce salep ve sıcak süt ikramında bulunuldu.

- Kilis Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı. Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Türkiye’nin 4. büyük camisi Abdülhamid Han Camisi'nde bin aydan daha hayırlı geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar cami ve avluyu doldurdu. Burada namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.